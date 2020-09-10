العربية: السراج يكلف قادة ميليشيات بمناصب أمنية رفيعة

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تكليف فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، لعدد من قادة ميليشيات موالية له بمناصب أمنية رفيعة.
وقرر السراج تكليف لطفي الحراري بنائب رئيس الأمن الداخلي بطرابلس، إلى جانب تكليف عماد طرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات في طرابلس.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الوفاق الليبية، بالحد من التحشيد العسكري وسط ليبيا، وإخراج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من البلاد.
جاء ذلك في لقاء بتونس بين قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ،ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان نشر عبر صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، إن تاونسند التقى في تونس مع نورلاند لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.
وأضاف البيان أن المسئولين الأمريكيين، "أكدا دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب".
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