بريطانيا تهدد إيران: ملتزمون بمحاسبتها إذا أخلت بالتزاماتها النووية

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها النووية، مطالبًا إياها بعدم تطوير سلاح نووي.

وأضاف راب في تصريحات له، أن بريطانيا ملتزمة بمحاسبة إيران إذا أخلت بالتزاماتها النووية.

وتعقد فرنسا وألمانيا وبريطانيا اجتماعا لبحث ملف الاتفاق النووي الإيراني.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

وأطلقت الولايات المتحدة المهمة التي استمرت 30 يومًا لإعادة جميع العقوبات الأممية تقريبًا على إيران بعد فشل مجلس الأمن في دعم مهمته للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

ومن المقرر أن يتم إعادة فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 سبتمبر المقبل.