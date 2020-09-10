مسابقة الحلم مع مصطفى أغا برنامج الحلم للفوز بجائزة 3,5 مليون دولار وتفاصيل الاشتراك

تعتبر مسابقة الحلم من أفضل وأهم أنواع المسابقات التي يحلم بتحقيقها العديد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية وأيضاً في جميع أنحاء العالم كله، ويقوم بتقديمها الإعلامي المشهور مصطفى أغا، ولاحظنا خلال الأيام الماضية أنه ازداد البحث عن كيفية الإشتراك في هذه المسابقة، ومن واجبنا تحقيق جميع رغباتكم لذا فسوف نقدم لكم في هذا المقال كل ما تحلمون به لكي ننال إعجابكم، بالإضافة إلى أن هذه المسابقة توفر فرص التقديم لجميع المواطنين عن طريق الأرقام الرسمية المسرح بها في البرنامج.

مسابقة الحلم مع مصطفى أغا

هذه المسابقة تعد من أفخم أنواع المسابقات في جميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط كلها، ويرجع ذلك إلى جوائزها القيمة فقد يصل مجموع جوائزها إلى 3,5 مليون دولار أمريكي، وهذا المبلغ يمكن أن يحقق أحلام أشخاص كثيرون ومعظم الأشخاص يعلقون آمالهم وخططهم على هذه الجائزة، ويتم تقسيمها إلى أكثر من فائز على حسب ترتيب وقيم مختلفة، فهناك جوائز تصل إلى نصف مليون دولار أمريكي، وجوائز أخرى تصل إلى عشرة آلاف دولار أمريكي، وأخرى تصل إلى مئه آلاف دولار أمريكي، وهذه الجوائز تكون متاحة في شهر رمضان الكريم، ويتم سحب الجوائز على الهواء مباشرة على قناة إم بي سي، ومن ثم يتم الاتصال المباشر على الفائزين لكي يتأكدوا من صدق برنامج الحلم في توفير الجوائز للأشخاص الفائزين.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2020

نظراً إلى أن مسابقة الحلم أصبحت الشغل الشاغل التي يبحث عنه معظم المتابعين فازدادت عملية البحث عن كيفية الاشتراك في هذه المسابقة، من بعد ما لاحظنا مصداقية هذا البرنامج من خلال المتابعة المستمرة له، فأصبح الجميع يحلمون بالحصول على هذه الجائزة للمساعدة في مواكبة الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن يجب علينا الالتزام بالخطوات الآتية:

إرسال رسالة نصية على الأرقام المعروفة، وهذه الرسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dreem أو reve.

نقوم بالاتصال على الرقم المختصر لشركة الهاتف المحمول التابع له الدولة الموجود بها وهي:

مصر الاتصال 95450.

الأمارات الاتصال 6070.

تونس 85988.

اليمن 2622.

المغرب 9669.

السعودية 650444.

البحرين 94000.

بعدها نقوم بالرد على الأسئلة بصورة صحيحة بعد إرسال رسالة نصية أو عن طريق الاتصال بالرقم الخاص بشركة المحمول لكل دولة.

ومن ثم يتم الإجابة على السؤال، وإذا تواصلت لهذه المرحلة فأنت مشترك في المسابقة.