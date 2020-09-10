المحفظة الإلكترونية في منصة مدرستي وطريقة حماية حسابك

تزداد التساؤلات كل يوم من قبل أولياء الأمور والطلاب حول خدمات منصة مدرستي، ومؤخراً زاد التساؤل حول المحفظة الإلكترونية وما المقصود بها والهدف منها، فقد أوضحت منصة مدرستي أن المحفظة الإلكترونية تضم كافة العناصر التي تعرف بالطالب مثل الهوايات والمهارات والدورات، وكذلك تضم تزكيات المعلمين والمقررات التي تميز بها الطالب، ونوضح من خلال هذا المقال التحذير الذي أشارت إليه وزارة التعليم من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

منصة مدرستي:

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية الهامة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تعد محاكاة للواقع التعليمي الذي يربط بين الطلاب والمناهج الدراسية وذلك من خلال البرنامج الصباحي الذي يتم بثه بشكل يومي للطلاب والطالبات، ويبدأ الخطة الاستراتيجية لمنصة مدرستي بدءاً من تسجيل الدخول للمنصة وأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي والدخول للفصل الدراسي مع المعلم، وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين والمشاركة عبر ساحات النقاش والإطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات والتعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة حماية حسابك في منصة مدرستي :

وجهت وزارة التعليم السعودي لكافة أولياء الأمور والطلاب تحذير من رسائل قد يتم إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يقومون بطلب إرسال معلومات عن تسجيل الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال وعدد من البيانات للطالب أو ولي الأمر المسجل في نظام نور التعليمي 1442، وهذه الرسائل بهدف تفعيل حسابات الأبناء في منصة مدرستي بمقابل مادي، وعليه تؤكد وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقاً، وأكدت وزارة التعليم أن الدعم الفني في وزارة التعليم أو قائد المدرسة لن يطلب كلمة المرور لأنها خاصة بك فقط، وأضافت عند اشتباه أي حادثة أو اختراق حسابك على منصة مدرستي يرجى إبلاغ الدعم الفني مباشرة من خلال 920033988.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا :

أوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم من خلال بعض الخطوات التي يتم اتباعها وهذه الخطوات هي :