أخبار اليمن : الأمين عام المؤتمر يعزي الشيخ شرف الدين البعداني

الأمين عام المؤتمر يعزي الشيخ شرف الدين البعدانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/علــي شـرف الـدين علــي شــرف الـبـعـدانـي واخــوانـــة وكــــافــة آل الـبـعـدانـي بمــديــريــــة بـعــــدان محافظة اب في وفــاة الـمـغـفـــــور لــه بإذن الله تعالى والــده الـشـيــخ/ شـرف الـديـن علـي شـرف البعـدانـي، بعد حـيـاة حـافلـة بالـبـذل والعطاء والتفاني والإخــلاص والتضحية فـي خــدمـــة الوطن والـمجتـمـع والــدفــــاع عن الثوابت الوطنية الـثــورة والـجـمـهـوريـة والـوحـــدة والحرية والـديمـقـراطـيــة والإصــــلاح بـيـن الــنــاس وحل قضاياهم ومشاكلهم وتقديم الخدمات لهم

وفي برقية العزاء، أعرب الامين العام للمؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لاسرة الفقيد وكافة آل البعداني بهذا المصاب الأليم..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان..

”إنا لله وإنا إليه راجعون “.

