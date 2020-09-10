سقط صاروخ من نوع "كاتيوشا" بالقرب مطار بغداد الدولي، الخميس، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي دون تسجيل خسائر".
وأضاف البيان: "مكان انطلاق الصاروخ كان من حي الفرات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويوم الأحد، سقطت ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" في محيط المطار، حيث تسبب أحدها سقط على مرأب بأضرار بأربع سيارات مدنية، دون أن يوقع إصابات.
وفي ثلاثة حوادث منفصلة الأسبوع الماضي، سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار، أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية. ولم تسفر تلك الهجمات أيضا عن إصابات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العراق.. سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.