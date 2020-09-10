العراق.. سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

سقط صاروخ من نوع "كاتيوشا" بالقرب مطار بغداد الدولي، الخميس، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي دون تسجيل خسائر".

وأضاف البيان: "مكان انطلاق الصاروخ كان من حي الفرات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويوم الأحد، سقطت ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" في محيط المطار، حيث تسبب أحدها سقط على مرأب بأضرار بأربع سيارات مدنية، دون أن يوقع إصابات.

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وفي ثلاثة حوادث منفصلة الأسبوع الماضي، سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار، أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية. ولم تسفر تلك الهجمات أيضا عن إصابات.