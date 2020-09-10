مقاتلة روسية تعترض طائرتين نرويجيتين فوق بحر بارنتس

وجاء فى بيان المركز الوطنى لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "قامت قوات السيطرة على المجال الجوى فوق المياه الدولية لبحر بارنتس فى العاشر من سبتمبر الجارى، برصد هدف جوى يقترب من الحدود الروسية".

وتابع البيان: "قامت مقاتلة من طراز ميج-29 تابعة للقوات الجوية للأسطول الشمالى بالتحليق لاعتراضهما للتعرف عليهما وعدم السماح بانتهاكهما للحدود الروسية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الطائرتين، وتبين أنهما طائرة دورية من طراز "أوريون" وطائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز "فالكون" تتبعان القوات الجوية النرويجية.

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يذكر فى هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية فى الآونة الأخيرة.

ومنذ بداية الشهر الجارى، أبلغ المركز الوطنى لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن 7 محاولات انتهاك للمجال الجوى للبلاد –على الأقل- لطائرات نرويجية وبريطانية وأمريكية.

ونجحت المقاتلات الروسية فى جميع هذه الحالات فى الاعتراض السلمى لهذه الطائرات، ومنعتها من اختراق حدود البلاد، حسبما أفادت البيانات الواردة عن المركز.