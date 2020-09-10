ارتفاع جديد في إصابات كورونا ببريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد.
وسجلت السلطات البريطانية، اليوم 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع جديد.
ودعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، لجمع 35 مليار دولار إضافية لتمويل برنامج منظمة الصحة للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأعلنت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا AstraZeneca Plc"، اليوم الخميس، أن وقف تجارب لقاح كورونا إجراء طبيعي ولا موعد لاستئنافها.
ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، كشفت الشركة الأمريكية أنه لا تشخيص لحالة المتطوع الذي اعتلّ خلال تجارب اللقاح.
وكانت شركة أسترازينيكا فجرت، أمس الأربعاء، مفاجأة، حيث نفت توقف تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض.
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