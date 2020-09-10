تزامنا مع زيارة الكاظمي.. قصف مدفعي تركي على دهوك العراقية

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قصف مدفعي تركي ضرب محافظة دهوك تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لها.

وقال مسؤول محلي في قضاء العمادية شمال دهوك بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، إن القصف التركي تجدد بالتزامن مع زيارة الكاظمي للمحافظة.

وحسب وسائل إعلام عراقية، ذكر سربست عقرواي مدير ناحية كاني ماصي شمال قضاء العمادية، إن "المدفعية قصفت محيط قرية اورمانا في قضاء العمادية شمال دهوك بأربع قذائف هاون"، لافتا إلى أن "اثنين منها وقعت على مسافة قريبة من القرية".

وكثفت أنقرة عملياتها العسكرية داخل حدود إقليم كردستان منذ منتصف يونيو الماضي، ما أوقع خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل الإقليم.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق مساء اليوم، إلى قضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، حيث تفقد معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا ومخيمًا للنازحين.