دعا نائب رئيس المفوضية الاوروبية ماروس سيفكوفيتش لاجتماع لمعرفة المزيد عن خطط المملكة المتحدة فيما يتعلق بمشروع قانون السوق الداخلية الذي قد يتعارض مع اتفاقية الانسحاب. وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس ، بعد اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، إن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لا يمكن تغييرها أو تجاهلها من جانب واحد. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كشفت المملكة المتحدة عن صفقة السوق الداخلية ، حيث حددت كيفية مشاركة القوى التجارية التي يحتفظ بها الاتحاد الأوروبي حاليًا بدءًا من 1 يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست. وقوبلت الصفقة بالكثير من الانتقادات لاحتمال انتهاكها القانون الدولي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من الامتثال لـ صفقة بريكست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.