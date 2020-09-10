تركيا تعلن استعدادها للتفاوض مع اليونان والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، عن استعداده للتفاوض مع اليونان والاتحاد الأوروبي دون أي شرط مسبق.

وأكدت اليونان، اليوم الخميس، أن القمة الأوروبية المقبلة سترسل لتركيا رسالة واضحة.

وقال وزير يوناني إن تركيا تمارس سياسة إقليمية توسعية تستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان، حسبما أفادت "العربية"، في نبا عاجل لها.

وأوضح الوزير أن سياسة تركيا شرق المتوسط تمثل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا، مضيفا أن أنقرة قابلت الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح أوروش ريس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقال رأي نشر اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.