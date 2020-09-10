الجيش اللبناني يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم /الخميس/، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عناصر أحد مراكز الجيش اللبناني أسقطت الطائرة الإسرائيلية على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية.

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