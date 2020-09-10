عقلية استعمارية .. حليف أردوغان يهاجم ماكرون

انحازت باريس إلى جانب أثينا في النزاع التركي اليوناني حول الحقوق الحصرية لمساحات واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الشهر الماضي، فأرسلت سفنًا حربية وطائرات إلى المنطقة المتنازع عليها للتنقيب مع القوات البحرية اليونانية والقبرصية والإيطالية بعد أن بدأت سفينة مسح تركية في الاستكشاف للغاز في منطقة بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.

وعارض عمر سيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعت الاتحاد الأوروبي إلى التوحد والتشدد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتقدًا باريس ووصفها بـ "العقلية الاستعمارية" المزعومة.

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وقال ماكرون "لدينا مشكلة مع أردوغان وليست مع الشعب التركي" ورد سيليك قائلا "هذه حيلة قديمة ووقحة من قبل المستعمرين".

وأضاف متحدث الحزب التركي مستطردا "إنهم يظهرون حبهم الزائف لاستغلال الأمم، لكنهم يهاجمون القادة الوطنيين، فالهجوم الاستعماري على رئيسنا هو شرف لنا ، "كتب جيليك في سلسلة تغريدات متعددة.

وتابع السياسي التركي البارز: "ماكرون هو الذي أوصل دولة مثل فرنسا إلى حالتها الحالية المحبطة".

واستطرد: يحاول ماكرون التستر على عدم قدرته على قيادة فرنسا بسياسة خارجية عدوانية، وهو مسؤول عن المقابر الجماعية في ليبيا.

ويحاول ماكرون، باستخدام اليونان، ممارسة اللعبة الاستعمارية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهو يهاجم رئيسنا لأنه لا يسمح له بتنفيذ سياسته العدوانية في المنطقة.

وحذر المتحدث باريس من "الخلط" بين تركيا و "الدول القبلية" "التي يمكنك خداعها بسهولة"، وحذر من أن أنقرة ستقدم "الرد الأنسب لتهديداتك" في حال وقوع أي عدوان فرنسي.

وفي وقت سابق يوم الخميس، في حديث للصحفيين قبل اجتماع قمة دول البحر الأبيض المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون القارة إلى تبني "صوت موحد وواضح" فيما يتعلق بتركيا ، متهمًا أنقرة "بأنها لم تعد شريكًا في هذه المنطقة"؛ بسبب تحركاتها الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتورطها في الحرب الأهلية الليبية.

وقال ماكرون: "نحن الأوروبيين نحتاج إلى أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس أردوغان التي تتصرف اليوم بطريقة غير مقبولة" ، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى وضع "خطوط حمراء" مع تركيا بينما نعمل في الوقت نفسه على "استئناف حوار مثمر.

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وأوضح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يكون صارمًا مع الحكومة التركية وليس مع الشعب التركي الذي يستحق أكثر من حكومة أردوغان".

وحذر ماكرون من أن "هدفنا هو تجنب كل التصعيد ، لكن تجنب التصعيد لا ينبغي أن يعني السلبية أو القبول".

وإلى جانب ماكرون، جمعت قمة الخميس زعماء إيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا واليونان وقبرص في منتجع ساحلي بجزيرة كورسيكا الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات ماكرون بأنها "متعجرفة" ، وأشارت إلى أنها "انعكاس لعدم كفاءته ويأسه".

وأضافت الوزارة أن "ماكرون يهاجم رئيسنا كل يوم بوقاحة لأننا عطلنا ألعابهم القذرة وأحبطنا خططهم الخادعة في النفوذ الأجنبي" ، مشيرة إلى أن باريس ليس لديها سلطة لتحديد الاختصاص البحري في شرق البحر المتوسط.

وانتقدت تركيا مرارًا فرنسا بسبب "تدخلها" المزعوم في النزاع التركي اليوناني حول الحقوق الاقتصادية الحصرية في شرق البحر المتوسط.

في الأسبوع الماضي، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار باريس بالتصرف مثل "المافيا"، وحذر من أن تركيا لن تقبل "أولئك الذين يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات لمحاولة التنمر والمطالبة بالحقوق ولعب دور الملاك الحارس".