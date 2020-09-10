الخارجية الفرنسية: لا وجود للحل العسكري في ليبيا

دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إلى استئناف الحوار السياسي الليبي بشكل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الفرنسية على عدم وجود أي حل عسكري للأزمة الليبية الحالية.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته في شرق المتوسط.

وقال ماكرون في خطاب له: "الشعب التركي يستحق شيئا آخر افضل من ذلك"، في إشارة إلى أردوغان.

وأضاف ماكرون: "نحن لا نستهدف الشعب التركي ولكن اردوغان الذي ينتهج سياسة غير مقبولة، خطوطنا الحمراء واضحة وهي عدم انتهاك سيادة دول عضو في الاتحاد الاوروبي وعلي تركيا اليوم أن توضح نواياها".