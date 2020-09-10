نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب البلاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.
وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": "نحو الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".
في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".
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