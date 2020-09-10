الصحة العالمية: وقف اختبارات لقاح "أسترازينيكا" جرس إنذار

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن قرار شركة "أسترازينيكا" البريطانية وقف اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا بعد مرض أحد المتطوعين ممن حقنوا به، "جرس إنذار".
وقالت كبيرة علماء المنظمة سمية سواميناثان: "هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين".
وأضافت: "لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا.. هذه الأشياء تحدث دائما".
وعلقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.
ونقل موقع أخبار الصحة "Stat News"، عن متحدث باسم الشركة قوله: "أدت عملية المراجعة الاعتيادية إلى إيقاف التطعيم للسماح بمراجعة بيانات السلامة".
وذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن "لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض".
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