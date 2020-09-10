بنك التنمية الاجتماعية السعودي وكشف الحساب الإلكتروني لقرض الزواج والأسرة

بنك التنمية الاجتماعية السعودي وكشف الحساب الالكتروني: كشف الحساب الالكتروني للتمويلات الذي يقدمها البنك، هو خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأشخاص المستفيدين من منتجات وبرمج التمويل المتنوعة، مثل تمويل الزواج، وتمويل الأسرة، وتمويل الترميم، وتمويل كنف، وتمويل آهل، وهي خدمة الكترونية مقدمة من البنك تتيح لجميع العملاء معرفة جميع تفاصيل التمويل. معرفة كشف الحساب الكتروني لدى بنك التنمية الاجتماعية شروط وقنوات التقديم معرفة كشف الحساب الكتروني لدى بنك التنمية الاجتماعية شروط وقنوات التقديم الشروط هي: يقوم العميل بتسجيل رقم هويته الشخصية.

ثم يقوم بكتابة جميع بياناته الشخصية المطلوبة منه، وسنذكر آخر المقال كيفية استخدام خدمة كشف الحساب الالكتروني. قنوات التقديم هي: هناك تقديم الكتروني من خلال البوابة الالكترونية عبر هذا الرابط.

والتقديم من خلال تطبيق الجوال.

التقديم من خلال أقرب فرع لك من البنك.

أو من خلال الإتصال على قنوات التواصل: طريقة استخدام كشف الحساب الالكتروني من بنك التنمية الاجتماعية السعودي طريقة استخدام كشف الحساب الالكتروني من بنك التنمية الاجتماعية السعودي بنك التنمية الاجتماعية وضع دليل استخدام لكيفية الدخول واستخدام كشف الحساب الالكتروني للعميل، وهي في الخطوات التالية كما موضحة بالصور: Advertisements أولاً: ستقوم بالدخول على هذا الموقع الرابط، وثم تختار كلمة توجه إلى الخدمة كما موضحة بالصورة: الخطوة الأولى: ستوجهك هذه الصفحة إلى موقع خدمة النفاذ الوطني الموحد كما بالصورة: الخطوة الثانية، والثالثة، والرابعة، ستقوم بملء البيانات في الخطوة الثانية وتسجل الرمز، وتضغط تسجيل دخول.

الخطوة الثالثة: ستقوم باستلام الرقم السري المؤقت.

الخطوة الرابعة: تقوم بكتابة الرقم السري المؤقت كما موضح بالصورة: الخطوة الخامسة: كما موضحة بالصورة بها التفاصيل، وكشف الحساب الخاص بك:

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