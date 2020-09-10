أخبار اليمن : 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان في محافظة الحديدة، 74 خرقاً لاتفاق وقف اطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الماضية. 74 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان في محافظة الحديدة، 74 خرقاً لاتفاق وقف اطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت تحليق 3 طائرات حربية في اجواء كيلو16 واربع طائرات تجسسية في حيس والجاح ومدينة الحديدة. وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت ايضاً ١٧ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ١٥٨ صاروخ و قذيفة و ٥٠ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة

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