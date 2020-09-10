الارشيف / أخبار عالمية

الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، الخميس، عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في مصر يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري.

وأوضح إبراهيم أن باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب سيفتح يوم 17 من سبتمبر الجاري.

وأضاف أن الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المصري في الخارج سيتم أيام الاربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 اكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الخارج "للمشاركة بفعالية في انتخابات مجلس النواب، إيمانا بدورهم في بناء وطنهم"، مؤكدا أن الهيئة "ستبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الأجهزة المعينة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

وشدد على أن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لتخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر ومكانتها، موضحا أن الانتخابات ستجرى شأنها شأن سابقتها تحت إشراف قضائي بمعنى أن هناك قاضيا لكل صندوق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا