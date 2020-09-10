الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية في مصر

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، الخميس، عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في مصر يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري.
وأوضح إبراهيم أن باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب سيفتح يوم 17 من سبتمبر الجاري.
وأضاف أن الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المصري في الخارج سيتم أيام الاربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 اكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.
وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الخارج "للمشاركة بفعالية في انتخابات مجلس النواب، إيمانا بدورهم في بناء وطنهم"، مؤكدا أن الهيئة "ستبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع الأجهزة المعينة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".
وشدد على أن الهيئة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لتخرج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر ومكانتها، موضحا أن الانتخابات ستجرى شأنها شأن سابقتها تحت إشراف قضائي بمعنى أن هناك قاضيا لكل صندوق.
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