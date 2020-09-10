بدعوى التدخل فى انتخاباتها .. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات روسية 

واتهمت الولايات المتحدة روسيا فى بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، بأنها "تستخدم مختلف الوكلاء فى محاولة لزرع الخلاف بين الأحزاب السياسية وإثارة الانقسامات الداخلية للتأثير على الناخبين فى سياق جهودها الأوسع الرامية إلى تقويض الدول والمؤسسات الديمقراطية".
وأحد المستهدفين بالعقوبات، هو البرلمانى الأوكرانى أندريه ديركاتش الذى "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر فى محاولات تقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام 2020"، وذلك من خلال خوضه "حملة ترويج سرية ركزت على نشر روايات كاذبة وغير مدعومة بأدلة استهدفت مسؤولين أمريكيين فى إطار الانتخابات الرئاسية القادمة، والتشجيع على فتح تحقيقات فساد فى أوكرانيا والولايات المتحدة".
والمواطنون الروس الذين طالتهم العقوبات هم أرتيوم ليفشيتس، وأنطون أندرييف، وداريا أصلانوفا.
واتهمتهم الخزانة الأمريكية بأنهم على صلة بـ"وكالة أبحاث الإنترنت" التى يفترض أنها تتبع لرجل الأعمال الروسى يفغينى بريغوجين المشمول بالعقوبات بموجب قرار سابق.
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