خطأ تقني أو جهل أو إهمال.. الرئيس اللبناني يطالب بمعرفة أسباب حريق المرفأ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حريق اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، حيث وجه عون تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق وإطفائه.

وأضاف عون، يجب معرفة أسباب الحريق بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين.

ولفت إلى أن العمل اليوم يجب أن ينصبّ على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حدث.

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وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون وجه في وقت سابق، دعوة عاجلة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد لبحث موضوع حريق المرفأ.

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.