الصليب الأحمر يكشف تفاصيل جديدة عن حريق مرفأ بيروت

أعلن الصليب الأحمر الدولي، أن الحريق الذي شب في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، قد اندلع في مستودع يخزن فيه حصصا غذائية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في وقت سابق إن حريق اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، حيث وجه عون تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق وإطفائه.

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وأضاف عون، يجب معرفة أسباب الحريق بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين، لافتا إلى أن العمل اليوم يجب أن ينصبّ على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حدث.

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.