خططت لإقامة إمارة إرهابية.. تونس تعلن القبض على خلية تكفيرية

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الخميس، الكشف عن خلية تكفيرية، مكونة من 3 عناصر، كانت تخطط لإقامة إمارة إرهابية جنوب غرب البلاد.
وقالت الداخلية في بيانها: "تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني، بولاية قفصة، أمس الأربعاء، بمنطقة بئر السعد من معتمدية القطار، من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز (إقامة) إمارة إرهابية، وإلقاء القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بالجهة قصد استقطاب الفئات الشبابية".
وأضافت أن "النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بالعناصر التكفيرية الثلاثة".
وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن تبنيه هجوم تعرضت له ولاية سوسة التونسي، ما أسفر عن مصرع عنصر أمن وإصابة آخر.
ويقول خبراء تونسيون إن الإرهاب يستهدف إفشال التجربة الديمقراطية في تونس، وهو هدف مشترك لتنظمات إرهابية ودول إقليمية تخشى من هذه التجربة.
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