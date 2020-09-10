رغم تقدم بايدن .. استطلاع: نصف الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز ترامب

ويعتقد المزيد من الناخبين المسجلين أن ترامب (48٪) سيفوز في الانتخابات بدلًا من بايدن (43٪) على الرغم من تقدم بايدن الثابت في استطلاعات الرأي.
ومن بين مؤيدي ترامب الراسخين ، يتوقع 92٪ أن يفوز مرشحهم ويشعر 2٪ فقط أنه سيخسر.
ومن بين مؤيدي بايدن، يتوقع 80٪ فوز الديمقراطي و 12٪ يعتقدون أنه سيخسر. من بين جميع الناخبين الآخرين ، بما في ذلك المؤيدون الناعمون والناخبون الذين لم يحسموا أمرهم ، يعتقد 43٪ أن ترامب سيفوز و 39٪ يعتقدون أن بايدن سيفوز "، وفق بيان صحفي يلخص الاستطلاع.
وعزا مونماوث هذا التناقض إلى عدد صغير ولكنه كبير من الناخبين الذين أعربوا عن شكوكهم في أن عدد الأصوات في انتخابات 3 نوفمبر سيكون دقيقًا.
وقال البيان إن واحدا من كل أربعة ناخبين (24 في المائة) "ليسوا واثقين جدا" و 13 في المائة "ليسوا واثقين على الإطلاق" من كيفية إجراء الانتخابات.
وعادة ما نركز على وجهة نظر الأغلبية عند وصف الرأي العام، ولكن في هذه الحالة يمكن أن يكون رأي الأقلية كبيرًا بما يكفي ليكون له تأثير على شرعية الانتخابات.
وقال باتريك موراي، مدير معهد مونماوث بولينج، في البيان، إن السؤال هو ما إذا كان أي عدم تصديق في النتيجة قد يؤدي إلى عواقب أخرى.
وأظهر الاستطلاع أن بايدن يتقدم بتسع نقاط على ترامب (51-42 في المائة)، على غرار تقدمه بفارق 10 نقاط في استطلاع مونماوث في أغسطس.
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