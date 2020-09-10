عون يوجه بتشكيل لجنة لوضع تنظيم جديد للعمل في مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من المجلس الأعلى للدفاع، تشكيل لجنة لوضع تنظيم جديد للعمل في مرفأ بيروت.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، وجه عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة مرفأ بيروت لوضع تنظيم جديد للعمل فيه وتأمين السلامة العامة به.

وكان عون، أكد أن حريق اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، حيث وجه عون تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق وإطفائه.

وأضاف عون: يجب معرفة أسباب الحريق بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين، لافتا إلى أن العمل اليوم يجب أن ينصبّ على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حدث.

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وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى السكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.

وأكد المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسى، أنه تمت السيطرة على 75% من الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، فى السوق الحرة بمبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلي.

وأضاف القيسي في تصريحات لـ" العربية"، أن الجيش اللبناني ساعد كثيرا في السيطرة على الحريق، وهو الذي يتولى الآن أمر إخماده.