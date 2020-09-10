البيان الختامي لـ الحوار الليبي في المغرب: التوصل لاتفاقات بشأن المناصب السيادية

اختتمت اليوم الخميس، أعمال جلسات الحوار الليبي الذي يضم مختلف الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، بالرباط، تحت الرعاية المغربية.
وأكد وفد مجلس النواب الليبي أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار في بوزنيقة، لافتا إلى تطلعه إلى ليبيا موحدة ومستقرة.
وذكر البيان الختامي للحوار الليبي أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن المناصب السيادية، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية هي التي أججت النزاع.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.
وأعرب بوريطة عن شكره "لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن تأييدها لحوار بوزنيقة".
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