وزير الخارجية المغربية: الليبيون قادرون على حل مشاكلهم دون وصاية

أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.

فيما أعرب بوريطة عن شكره "لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن تأييدها لحوار بوزنيقة".

واختتم الحوار الليبي الليبي في المغرب، وذلك وسط تفاهمات بين الأطراف المتصارعة.

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وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الوفاق الليبية، بالحد من التحشيد العسكري وسط ليبيا، وإخراج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك في لقاء بتونس بين قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ،ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان نشر عبر صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، إن تاونسند التقى في تونس مع نورلاند لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.