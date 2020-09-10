حسان دياب: حريق مرفأ بيروت طعنة جديدة للبنانيين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور حسان دياب أن ما حدث في مرفأ بيروت اليوم، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعا واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع.

ودعا دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون، إلى ضرورة الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات، وإعطاء إجابات واضحة على أسئلة الناس"، وفقًا لموقع "لبنان 24".

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى السكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

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ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.

وأكد المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسى، أنه تمت السيطرة على 75% من الحريق الذى اندلع اليوم الخميس، فى السوق الحرة بمبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلي.

وأضاف القيسي في تصريحات لـ" العربية"، أن الجيش اللبناني ساعد كثيرا في السيطرة على الحريق، وهو الذي يتولى الآن أمر إخماده.