نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الرئيس اللبناني على حريق مرفأ بيروت الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن الحريق الذي وقع في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.
وقال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى اللبناني للدفاع: "يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبيين له"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف: "لم يعد مقبولا حصول أخطاء أيا يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصا بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول".
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على ضرورة الإسراع في التحقيق وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى "أهمية أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الناس".
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد في وقت سابق من اليوم، للبحث في أسباب حريق مرفأ بيروت.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة المرفأ، لوضع تنظيم جديد للعمل في المرفأ وتأمين السلامة العامة فيه.
من جهته، أشار رئيس لجنة الأشغال النيابية في لبنان النائب نزيه نجم، إلى أنه "حسب التقارير التي وصلت من غرفة الطوارئ، فإن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت اليوم، يعود لخطأ فني من أحد العمال".
واندلع حريق في مرفأ بيروت صباح الخميس، ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.
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