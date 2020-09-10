أخبار اليمن : الصحة العالمية: وقف تجربة لقاح أسترازينيكا "جرس إنذار"

الصحة العالمية: وقف تجربة لقاح أسترازينيكا "جرس إنذار"قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية اليوم إن قرار شركة أسترازينيكا وقف تجربة لقاحها لفيروس كورونا بعد مرض أحد المشاركين هو "جرس إنذار"، لكن لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين.

وقالت سمية سواميناثان في إفادة إعلامية افتراضية من جنيف: "هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين".

وأضافت سواميناثان: "لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا. هذه الأشياء تحدث".

من جهتها، أكدت مجموعة أسترازينيكا للأدوية اليوم الخميس أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكناً بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب على مشروعها الذي تقوده بالشراكة مع جامعة أوكسفورد.

إلى ذلك، حث المدير العام لمنظمة الصحة، ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس اليوم دول العالم على الإسهام بصورة أكبر في مساعي تطوير وإنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" والوسائل الخاصة بتشخيص الإصابات به.

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وأشار تيدروس، أثناء فعالية نظمت بواسطة الفيديو، إلى أن منظمته قد أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" (ACT-Accelerator) بهدف دعم البحوث في مجال تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للوباء ووسائل تشخيصه.

وتابع المدير العام للمنظمة الأممية: "نحتاج على نحو سريع إلى توسيع دائرة الاختبارات السريرية ورفع قدرات الإنتاج وإصدار التراخيص والتنظيم، كي تصل هذه المنتجات إلى الناس وتبدأ بإنقاذ الأرواح".

يشار الى انه سجل في العالم حتى اليوم أكثر من 27.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها أكثر من 904 ألف حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.