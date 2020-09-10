"يأس في إيجاد عمل".. انخفاض قياسي بمعدل التوظيف في تركيا

أظهرت بيانات جديدة ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المئة، خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، والممتدة من مايو حتى يوليو.

وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم "يائسون جدا" من البحث عن وظيفة، قد وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفا، وهو ما يعادل تقريبا 3 أضعاف مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو.

ومن المحتمل أن ترتفع نسبة البطالة أكثر من ذلك، في حال أنهت الحكومة قانون "حظر تسريح العاملين" المفروض حاليا، والممتد إلى نوفمبر، والذي حمى الكثيرين من الإقالة.

ووفقا "لرويترز"، انخفض معدل التوظيف بوتيرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في تركيا، وأظهرت البيانات أن التوظيف تراجع بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي، أي ما يمثل هبوطا بنسبة 42.4 في المئة خلال الشهور الثلاثة.

يذكر أن بيانات رسمية في تركيا، نشرت بنهاية أغسطس، قد كشفت أن اقتصاد تركيا انكمش بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.