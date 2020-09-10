بدعوى التدخل في انتخابات الرئاسة.. عقوبات أمريكية على أشخاص في روسيا

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مجموعة جديدة من العقوبات على مواطنين روس، على خلفية اتهامهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات على 3 أشخاص روسيين ومواطن أوكرانى لاتهامهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أحد المستهدفين بالعقوبات، هو عضو البرلمان الأوكرانى أندريه ديركاتش الذى "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر فى محاولات تقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام 2020.

والمواطنون الروس الذين طالتهم العقوبات هم أرتيوم ليفشيتس، وأنطون أندرييف، وداريا أصلانوفا.