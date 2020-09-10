بيان عاجل لـ الأعلى للدفاع اللبناني بشأن حريق مرفأ بيروت

طلب المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الخميس، من الأجهزة المعنية وإدارة مرفأ بيروت التدقيق والكشف على محتويات العنابر والمستوعبات الموجودة حاليا، عقب الحريق الذي اندلع اليوم.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماع طارئ له: "تم عرض مسألة البضائع والمواد الموجودة في المستودعات في المرافئ والمطار، لا سيما الخطرة منها والتي يتوجب تلفها أو التخلص منها وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء تفاديًا لأي حوادث كارثية قد تحصل من جراء خزنها للتدقيق والكشف على محتويات العنابر والمستوعبات في المرفأ".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من المجلس الأعلى للدفاع، تشكيل لجنة لوضع تنظيم جديد للعمل في مرفأ بيروت.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، وجه عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة مرفأ بيروت لوضع تنظيم جديد للعمل فيه وتأمين السلامة العامة به.

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وأكد عون أن حريق اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

ووجه تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق وإطفائه، مضيفا أنه يجب معرفة أسباب الحريق بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين، لافتا إلى أن العمل اليوم يجب أن ينصبّ على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حدث.

وكان حريق هائل اندلع ظهر اليوم الخميس، بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى السكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن المدير العام لمرفأ بيروت قوله إن الحريق حصل في السوق الحرة في مبنى احدى الشركات التي تستورد زيت القلي وامتد الى الاطارات المطاطية، مشيرا إلى أنه من المبكر التنبؤ بأسباب الحريق.