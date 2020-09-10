الجيش الكويتي ينفي عبور صاروخ فوق سماء البلاد قادما من العراق

نفى الجيش الكويتي، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة عن عبور صاروخ في سماء البلاد قادما من الأراضي العراقية.
وقال الجيش الكويتي على تويتر: "نفي رئاسة الأركان مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الإستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".
وأضافت: "وتهيب بالجميع تحري الدقة وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".
وكانت صحيفة كويت نيوز نشرت خبرا يفيد بمرور صاروخ فوق الأجواء الكويتية قادما من العراق.
كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء، إلا أن الجيش الكويتي نفى في النهاية.
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