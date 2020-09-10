ترامب يجدد إعلان الطوارئ لمدة عام جديد

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد لمدة عام إعلان الطوارئ الذي يستهدف التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية للمساعدة في منع القوى الأجنبية من التدخل في الحملات السياسية للمرشحين.

واضاف بيان البيت الابيض "تستمر قدرة الأشخاص الموجودين، كليًا أو جزئيًا، خارج الولايات المتحدة على التدخل في أو تقويض ثقة الجمهور في انتخابات الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للانتخابات والحملات أو التوزيع الخفي للدعاية والمعلومات المضللة لنشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن انتشار الأجهزة الرقمية والاتصالات القائمة على الإنترنت قد خلق نقاط ضعف وضاعف نطاق وشدة تهديد التدخل الأجنبي.

وزعم الإفراج أنه لا يوجد دليل على قيام قوة أجنبية بتغيير نتائج أي انتخابات أمريكية مع الإشارة إلى أن القوى الأجنبية سعت تاريخيًا إلى استغلال النظام السياسي الحر والمفتوح للولايات المتحدة.