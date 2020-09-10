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اتفاق فرنسي يوناني على معاقبة تركيا في هذه الحالة

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توصل كل من فرنسا واليونان، اليوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بمعاقبة تركيا، في حالة عدم انسحاب سفنها من شرق المتوسط. 

وأكد البيان الثنائي بين البلدين أن سلوك تركيا المرفوض يتطلب ردا أوروبيا حازما. 

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت أكثر وحدةً وحزمًا تجاه تركيا التي لم تعد شريكا في شرق المتوسط.

وقال ماكرون، في تصريحات له قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة" ، داعيا أنقرة أن توضح نواياها، معبّرًا في الوقت نفسه عن رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا.

وأكد ماكرون أن ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان".

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