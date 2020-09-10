صحيفة تكشف تفاصيل حديث تشرشل عن قصف ذري على الاتحاد السوفيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "التايمز" أن ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، حرّض واشنطن على قصف الاتحاد السوفيتي بالقنابل الذرية، لكن الأخيرة رفضت.
وقالت الصحيفة إن هذه التصريحات جاءت خلال حديث تشرشل مع المسؤول العسكري الأمريكي جوليوس أوكس أدلر، الذي كان مديرا عاما لصحيفة "نيويورك تايمز" وقتها، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وقالت الصحيفة إن تشرشل تمنى أن تتعرض روسيا والصين للقصف الذري حتى "لا تخرجا على طاعة الغرب".
ووجه تشرشل، وهو زعيم المعارضة البريطانية حينئذ، انتقاداته للسياسة التي تنتهجها لندن وواشنطن حيال موسكو، واصفا إياها "بالضعيفة".
وأشارت الصحيفة إلى أن تشرشل أشار إلى ضرورة إلقاء قنابل ذرية على 20 أو 30 مدينة حتى تستجيب موسكو لـ"مطالب" الغرب، ولا يستمر جوزيف ستالين في خوض غمار الحرب الباردة.
وحسب الصحيفة فإن أدلر قال إن "الشعب الأمريكي لن يوافق على مثل هذه الحرب الوقائية".
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