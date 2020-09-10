البنتاجون يخطط لاختبار أسلحة فرط صوتية خلال السنوات الـ4 المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي ديفيد نوركفيست عن خطط البنتاغون لإجراء أكثر من 40 عملية اختبار لأنواع من الأسلحة فرط الصوتية في غضون السنوات الأربع المقبلة. وأضاف نوركفيست أن غرض الاختبارات هو تحسين مستوى أداء تلك الأسلحة تمهيدا لتسليمها للجيش. وكان البنتاغون أعلن مطلع سبتمبر الجاري، عن إتمام إحدى مراحل اختبار نموذجين أوليين لصاروخ مجنح فرط صوتي ضمن برنامج HAWC. وفي يوليو الماضي قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي، إن الولايات المتحدة تعتزم نشر أنظمتها فرط الصوتية التي تطورها قبل كل الشيء "لتحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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