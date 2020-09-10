خطوات تقديم طلبات الاعتراض على مبالغ دعم حساب المواطن وآلية الأهلية

تزداد التساؤلات من قبل المواطنين المستحقين لحساب المواطن حول اعتراضهم على مبالغ دعم الدفعة 32 شهر يوليو، فقد تبدأ خدمة تقديم طلبات الاعتراض على دعم الدفعة، ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض بعد الإيداع بمرور 5 أيام، وبعد أن واجه عدد من المواطنين بنقص الدعم وهناك تساؤلات حول كيفية التسجيل وهناك من نظر إلى حسابه ولم يجد الدعم، وجاء حساب المواطن برد على هذه التساؤلات بضرورة وجود كشف حساب والتأكد من عدم الإيداع وتقديم طلب عند فتح باب خدمة تقديم طلبات الاعتراض، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات تقديم طلبات الاعتراض.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

يبحث العديد من المواطنين من الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن عن خطوات تقديم طلبات الاعتراض، التي نوضحها لكم من خلال هذا المقال:

الدخول على رابط حساب المواطن الرسمي.

فتح أيقونة خدمات إلكترونية

اختيار خدمة تقديم طلبات الاعتراض

كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثم الضغط على أيقونة تقديم طلب.

تفاصيل الدفعة 32 شهر يوليو حساب المواطن:

أعلن البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع دعم الدفعة 32 شهر يوليو، حيث تم إيداع إجمالي مبالغ دعم المستحقين حوالي 1.7 مليون ريال سعودي، ووصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة 18.7 مليون ريال سعودي، وعدد المستفيدين إلى 10.7 مليون مستفيد وتابع، ونجد أن دفعة هذا الشهر قد نقص فيها عدد المستفيدين من البرنامج بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن أكد برنامج حساب المواطن في العديد من المرات من ضرورة تحديث البيانات وتأكيد إثبات الاستقلالية ليتمكن المواطن من صرف الدعم، ووصلت نسبة المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم حوالي 78%.

حساب المواطن يوضح 3 إجراءات مهمة إذا كانت نتيجة الأهلية غير مؤهل:

أوضح حساب المواطن عن بعض الإجراءات التي يجب إتباعها للتأكد من الحصول على الدعم في الدفعة القادمة:

Advertisements

حل مشكلة عدم الأهلية:

في حال تم دراسة الأهلية الخاصة بالمواطن المستفيد وظهرت نتائج الأهلية بأنه غير مؤهل يلزم بالقيام بالآتي:

تحديث البيانات.

تقديم الوثائق المطلوبة طبقاً بسبب عدم الأهلية.

تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الرسمية لحساب المواطن “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

أن يكون المواطن المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون المواطن السعودي مقيم داخل المملكة العربية السعودية. عدم تواجد المواطن المستفيد في أي من دار الإيواء الحكومية أو السجون. التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة وتوافقها مع الجهات الحكومية خاصة (إجمالي دخل الأسرة – عدد أفرادها – أعمار التابعين). أن يكون من الفئات المستحقة ذو الدخل المنخفض أو المحدود.

شروط الأهلية:تحديث:

ساعات قليلة ويعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض من قبل المستفيدين الذين لديهم شكوى أو اعتراض على حسابهم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم طلبات الاعتراض بعد مرور خمس أيام بعد إيداع الدفعة، حيث شمل إجمالي دعم الدفعة 33 شهر أغسطس 1.7 مليون ريال سعودي، ونذكر ان التسجيل في برنامج حساب المواطن مازال معلق حتى الآن.

تحديث: إيداع دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر:

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع دعم الدفعة 34 في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، وبمجرد أن تم الإيداع تم إعلام المستفيد من خلال رسالة إلكترونية عبر الهاتف المحمول، وقد وصل دعم الدفعة 34 حوالي 1.9 مليار ريال سعودي، ووصل عدد المستفيدين من الدعم حتى شهرنا هذا حوالي 10.7 مليون مستفيد.