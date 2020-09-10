ضعيها لشعرك الأبيض مرة واحدة ينمو شعرك بغزارة لن يتساقط ينبت الفراغات

ضعيها لشعرك الأبيض مرة واحدة، سيصبح اسود كالحرير,ينمو شعرك بغزارة لن يتساقط ينبت الفراغات يحارب الصلع إن ظهور الشعر الأبيض يعد مشكلة للكثيرين خاصةً لمن ظهر لهم الشيب في سن مبكر، ولهذا نقدم لكم بعض الوصفات السحرية للتخلص منه.

علاج الشيب

وتتيح تلك الوصفة تطبيق لون القهوة الغامق المحبب على الشعر، كما تقوي الشعر وتحميه من التساقط، وتعمل على تقويته وزيادة لمعانه حضري وعاء قهوة مغلية ثقيلة بمعدل 300/400 مل، ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوعه، ثم ضعي القهوة على الشعر المبلل، ودلكيه بأطراف أصابعك بشكل دائري لمدة كافية.

التخلص من الشعر الأبيض

قومي بلف شعرك بمنشفة لمدة نصف ساعة أو أكثر ثم قومي بشطف الشعر بماء فاتر نظيف، وقومي بغسل شعرك كالمعتاد بالشامبو المناسب قومي بتكرار الوصفة حسب ضرورة الشعر إلى ان يختفي الشيب، ويرجى العلم بأن تلك الوصفة قد لا تنفع مع كل حالات الشيب.

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علاج الشعر

قومي بغلي القهوة مع الماء بالطريقة التقليدية ثم انتظري حتى تبرد تمامًا، ثم قومي باضافة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى الخليط مع التقليب الجيد.

وزعي الخليط على الشعر وقومي بتغطيته بكيس بلاستك او بونيه الشعر، واتركيه لمدة ساعة فأكثر، قم قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

يجب عليكي معرفة سبب الشيب إذا كان سنك مازال صغيرًا لانه قد يرجع إلى إصابتك بنقص في فيتامينات أو صبغة الميلانين المسؤولة عن نضارة الشعر، وراجعي الطبيب إذا لزم الأمر.