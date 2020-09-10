تداول الاهلي | فتح محفظة استثمارية البنك الاهلي

تعتبر منصة تداول الاهلي من أشهر منصات التداول في المملكة، تقدم المنصة للعملاء العديد من المميزات التي سنتعرف عليها كما توفر طريقة سهلة للتسجيل وبدأ التداول، لم تصمم المنصة فقط لشراء وبيع الأسهم بل تقدم تحليل للأسهم ونصائح للمستثمرين مما يجعلها مختلفة عن منصات التداول الشبيه.

تداول الاهلي

شهدت الفترة الأخيرة في المملكة نمو النشاط الاستثماري في سوق البورصة وزيادة عدد المستثمرين في سوق الأسهم واستجابة البنوك إلى هذا الأمر عن طريق تسهيل عملية التداول مع تسهيل عملية فتح الحساب الاستثماري بدون الذهاب إلى أى فرع من فروع البنك.

وكانت منصة تداول أهلي من أوائل من وفروا هذه الخدمة بسهولة حيث يمكن لعملاء البنك فتح حساب بشكل مباشر وبدأ التداول وشراء الأسهم خلال عشر دقائق فقط وهي المدة التي ستستغرقها علمية التسجيل.

تعتبر المنصة من أسهل المنصات في طريقة التعامل معاها ويوفر البنك تطبيق يتمتع بتجربة استخدام سهلة سواء في متابعة أسعار الأسهم أو خلال إجراء عملية شراء وبيع الأسهم كما سنتعرف.

خدمات الاهلي تداول

يقدم البنك الأهلي من خلال منصة التداول خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل عملية التداول وأيضًا مساعدة المستثمرين في عملية التحليل والرصد، والخدمات التي تقدمها المنصة للعميل هي كالتالي:

توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجر الضغط عليه.

توفير جميع الرسوم البيانية الخاصة بكل سهم.

فرصة فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل.

يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره.

خدمة الاستفسار بمحادثة مباشرة مع الخبراء.

إجراء عملية الشراء أو البيع بشكل مباشر وبخطوة واحدة.

كما تتميز منصة تداول الاهلي عن غيرها من المنصات بخدمات حصرية وهي كالتالي:

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توفير أسعار الأسهم بشكل لحظي عكس منصات التداول من البنوك الأخرى التي تعرض الأسعار متأخرة 15 دقيقة.

والميزة الأكثر أهمية هنا هي توفير تحليل وتوقعات لكل سهم من عدة خبراء في سوق البورصة السعودية وذلك في خدمة أبحاث الأهلي كابيتال والتحليل الأساسي والتحليل الفني وهو أمر مهم جدًا خاصة إذا كان العميل ما زال مبدأ في عالم البورصة.

تطبيق الاهلي تداول

يوفر البنك الأهلي تطبيق عبر الجوال كما ذكرنا لسهولة التعامل مع المنصة ولكي يبقى العميل مطلعًا على آخر المستجدات في أسعار الأسهم ومستجدات السوق في أي مكان يذهب إليه.

يمكن تحميل تطبيق التداول الخاص بالبنك الأهلي من خلال:

فتح محفظة استثمارية البنك الاهلي

عند فتح محفظة استثمارية في الأهلي يجب على العميل أن يكون ممتلكًا لحساب جاري في البنك الأهلي، ويفر البنك خطوات سهلة لفتح المحفظة وهي كالتالي:

الدخول على منصة الاهلي تداول.

تسجيل الدخول ببيانات الحساب الجاري.

الضغط على “فتح حساب استثماري” من يمين الصفحة.

تظهر لك الخطوات اضغط على “المتابعة”.

تظهر شروط الحساب اضغط على “أوافق”.

يظهر خيارين لفتح المحفظة أما عن طريق بيانات بطاقة الصراف الآلي أو عن طريق بيانا رقم الهاتف المصرفي قم بإدخال أحدهم مع كلمة السر ثم “متابعة”.

في هذه المرحلة يتم ملئ البيانات المالية الكاملة الخاصة بالعميل بعضها إجبار ويكون مشار له بنجمة حمراء بجانبه وبعضه اختياري يمكن تركه وهذه البيانات كالتالي:

بيانات التخطيط المالي (بيانات الدخل الشهر الكلي ومخططات الاستثمار في المحفظة).

تفاصيل القيم – المعلومات الوظيفية – المعلومات المالية، وبعد كل خطوة يتم الضغط على “استعراض”.

بعد الانتهاء يتم الضغط على “إرسال التغيرات”.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على منصة الأهلي للتداول وتعرفنا أيضًا على مميزات المنصة وخدماتها، وتعرفنا على كيفية فتح محفظة استثمارية فيها.