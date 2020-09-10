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ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب خطر تدخل أجنبى فى الانتخابات

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محمد بدر 2020-09-10 20:54 0 تبليغ

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أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فى الولايات المتحدة بسبب "خطر تدخل أجنبي" فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التى ستجرى فى نوفمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأشير فى البلاغ الذى نشره البيت الأبيض اليوم الخميس، إلى أن حالة الطوارئ التى تم إعلانها فى 12 سبتمبر 2018 ستبقى قائمة بعد 12 سبتمبر 2020 لعام آخر.

وأشار ترامب مع ذلك إلى عدم وجود أى دليل على تأثير أى دولة أجنبية على نتائج الانتخابات أو عملية فرز الأصوات.

وحذر من أن انتشار الأجهزة الرقمية وتقنيات الإنترنت فى الفترة الأخيرة أدى إلى ظهور نقاط ضعف ملموسة، وزاد من "خطر التدخل الأجنبى".

وأكد أن قدرة الجهات الخارجية على التدخل فى الانتخابات ونشر الدعاية والمعلومات المضللة واختراق البنية التحتية الانتخابية "لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا والصين وإيران بأنها تسعى للتدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة والتأثير على نتائجها.

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