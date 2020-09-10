أكدت دول الاتحاد الأوروبى فى ختام قمتها حول الأوضاع فى شرق المتوسط، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية فى المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. الاتحاد الأوروبى : مستعدون لفرض عقوبات على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.