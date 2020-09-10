بريطانيا تدرج البرتغال وهنغاريا وبولينزيا الفرنسية ولاريونيون في قائمة الخطر الوبائي 

أدرجت السلطات البريطانية البرتغال وهنغاريا وبولينزيا الفرنسية وجزيرة لاريونيون الفرنسية في قائمتها للدول والمناطق المهددة بخطر انتشار فيروس كورونا، ورفعت السويد منها.
وأعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس، أن المسافرين القادمين من البرتغال باستثناء جزر الأزور وماديرا، يجب عليهم وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند دخولهم أراضي بريطانيا، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة صباح يوم السبت المقبل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدرجت بريطانيا سبع جزر يونانية إلى قائمة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
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