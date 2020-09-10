ترامب يعلن تخفيض القوات الأمريكية في العراق إلى ألفي جندي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تخفيض عدد القوات المتواجدة في العراق قريبا إلى ألفي جندي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ستخفض عدد القوات الأمريكية في العراق بأكثر من الثلث هذا الشهر إلى 3000، ويسعى الجيش الأمريكي إلى ترك المعركة ضد مقاتلي تنظيم "داعش" للقوات المحلية.

وقال الجنرال كينيث "فرانك" ماكنزي جونيور، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، متحدثًا خلال احتفال أقيم في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة تغيير القيادة للقوات الأمريكية وقوات التحالف، إن تحسين قدرة قوات الأمن العراقية جعل من الممكن تقليل مستوى سابق يزيد على 5000.

وأضاف: "يسمح لنا هذا الأثر المنخفض بمواصلة تقديم المشورة والمساعدة لشركائنا العراقيين في استئصال البقايا الأخيرة لداعش في العراق وضمان هزيمته الدائمة، في إشارة إلى الجماعة المسلحة التي كانت تسيطر في السابق على مناطق شاسعة من سوريا والعراق".

وتابع أن "القرار الأمريكي دليل واضح على التزامنا المستمر بالهدف النهائي، وهو قوة أمنية عراقية قادرة على منع عودة داعش وتأمين سيادة العراق دون مساعدة خارجية".