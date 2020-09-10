موجها الشكر للرئيس السيسي.. السودان: مصر أرسلت أضعاف ما طلبناه من احتياجات

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل صالح، أن كل ما طلبته البلاد من أولويات واحتياجات من مصر وصلت أضعافه، مشيرا إلى أن هناك وعودا بأن الجسر الجوى سيتواصل.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمطار الخرطوم، طائرتين تحملان 47 طنا من المواد الغذائية وألبان الأطفال، بمطار الخرطوم الدولي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال صالح: "اليوم نستقبل الطائرتين التاسعة والعاشرة من المساعدات المصرية، ضمن هذا الجسر الجوي الحقيقي، حيث إن حجم المواد التي وصلت حتى الآن تبلغ أكثر من 180 طنا، عبر سلسلة من الرحلات بلغت 10 طائرات وستتواصل يوم السبت المقبل".

وأضاف أن هذه الشحنات لبت كل الاحتياجات حتى الآن حسب الأولويات التي حددتها الحكومة السودانية، بما فيها وزارة الصحة، حيث ضمت كميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق وألبان الأطفال، بالاضافة إلى مواد وأجهزة طبية كما وصلت أدوية وأمصال مختلفة لمواجهة الأمراض المصاحبة للخريف".

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وأعرب عن تقديره لمصر حكومة وشعبا، حيث إنها من أوائل البلاد التي تفاعلت مع أحداث الفيضانات والسيول.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسؤولين والشعب المصري والإعلام الذي يقود حملة كبيرة جدا للتضامن مع السودان والسودانيين بعد أحداث الفيضانات.

وأشار إلى أن الشعب المصري يُبدي تجاوبا وتعاطفا كبيرين مع السودان، مؤكدا أن هذا شيء طبيعي بحكم العلاقات الممتدة بين الشعبين، حيث إن مصر كانت تقف باستمرار إلى جانب السودان في ظروف كثيرة.