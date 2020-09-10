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ترامب يعلن انضمام دول أخرى إلى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، انضمام دول أخرى إلى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، المقرر توقيعه الاسبوع المقبل. 

وقال ترامب إن الإمارات يقودها محارب عظيم هو محمد بن زايد، حيث يشعر بالإثارة لتوقيع الاتفاق مع إسرائيل. 

وأعلن الرئيس الأمريكي عن بدء مباحثات السلام مع ، خلال الفترة الحالية. 

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وأعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بحضور قادة من البلدين والرئيس الأمريكي، الأسبوع المقبل. 

وقال كوشنر وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا تفصيليا لإقامة دولة فلسطينية وافقت عليه إسرائيل ورفضه الفلسطينيون. 

وأضاف: "ما قمنا به خلال الخطة هو الحفاظ على حل الدولتين عبر الحد من ضم إسرائيل للمزيد من الأراضي".

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