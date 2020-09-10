الرئيس الأمريكي يعلن بدء مباحثات السلام مع السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بدء مباحثات السلام مع السعودية.

وأعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بحضور قادة من البلدين والرئيس الأمريكي، الأسبوع المقبل.

وقال كوشنر وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا تفصيليا لإقامة دولة فلسطينية وافقت عليه إسرائيل ورفضه الفلسطينيون.

وأضاف: "ما قمنا به خلال الخطة هو الحفاظ على حل الدولتين عبر الحد من ضم إسرائيل للمزيد من الأراضي".

وكشفت شبكة فوكس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح لجائزة نوبل للسلام بسبب اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.