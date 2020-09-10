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ترامب يعلن مشاركة بومبيو في مباحثات السلام الأفغانية بالدوحة

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، سفر وزير الخارجية مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبدء مباحثات السلام مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد قتلى أمريكيون في افغانستان منذ فبراير". 

واعتبر نائب الرئيس الأفغاني أن الحكومة تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار عندما تبدأ المحادثات مع طالبان، في إشارة حكومية إلى سعيها لوقف عمليات القتل المستمرة منذ سنوات. 

قال نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، إن مفاوضي الحكومة سيدفعون نحو التوصل لوقف إطلاق للنار عندما تبدأ المحادثات مع طالبان.

وأضاف صالح، أن جدية طالبان بشأن السلام ستتضح منذ البداية، عندما يدفع فريق التفاوض في كابول من أجل وقف دائم لإطلاق النار. 

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