الارشيف / أخبار عالمية

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفيات في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء في الولايات المتحدة اليوم الخميس حاجز الـ190 ألف حالة، وذلك حسب إحصاء أعدته وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد الوفيات بالفيروس التاجي زاد 1115 ليصل إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.

Advertisements

وسجلت المراكز الحصيلة الجديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

وحسب الوكالة، لا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 6.3 مليون إصابة، تليها الهند بواقع 4.3 مليون، ثم البرازيل بـ4.1 مليون.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ190 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا